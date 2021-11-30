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РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ и близлежащих районах

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ ВАШЕГО ДОМА, КВАРТИРЫ, ОБУСТРОЙСТВО УЧАСТКА
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Наша компания организована совсем недавно. Мы собрали команду настоящих профессионалов, которые хотят и готовы работать на совесть!
Наши услуги
Заказать можно каждую из услуг отдельно - при необходимости локального ремонта, либо полный комплекс вплоть до капитального ремонта "под ключ"
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+7 995 599 9585
+7 995 470 9800
stroyisyst@yandex.ru
Мы Vkontakte: vk.com/stroyisyst
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ­ЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ­ЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ИНЖЕ­НЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"
Санкт-Петербург
ИНН 7811765300
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