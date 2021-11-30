Наша компания организована совсем недавно. Мы собрали команду настоящих профессионалов, которые хотят и готовы работать на совесть!
Наши услуги
Заказать можно каждую из услуг отдельно - при необходимости локального ремонта, либо полный комплекс вплоть до капитального ремонта "под ключ"
Электромонтажные работы
Монтаж электропроводки, электрощита, распределительной коробки, автоматов защиты, стабилизатора напряжения, установка электросчетчика, трансформатора, тёплого пола, розеток, выключателей, светильников, люстр, установка и подключение бытовой техники и прочие работы
Сантехнические работы
Установка / ремонт ванны, раковины, унитаза, душевой кабины, биде, монтаж / замена труб водопровода и канализационных, герметизация швов в ванной, устранение засоров канализации, установка стиральных и посудомоечных машин, установка фильтров для очистки воды, водонагревателей, установка /замена радиаторов отопления
Внутренние отделочные работы
Отделка стен, покраска потолков, укладка ламината, линолеума и прочих напольных покрытий, укладка плитки (стены, пол), установка доборов, наличников, вырезка замков, установка плинтусов, карнизов, порожков, рулонных штор